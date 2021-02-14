Госпособия и семейный капитал - Костевич о поддержке семей с детьми

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич рассказала о мерах по поддержке семей с детьми в Беларуси в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила, что семьям с детьми в Беларуси оказывается многовекторная поддержка: пособия, гарантии через трудовое законодательство, налоговые льготы, льготы в области здравоохранения, при питании в школах.

"В приоритете - многодетные семьи. Программа "Многодетная Беларусь" - это задача, которую мы должны решить. Кстати, в 2016-2020 годах на государственные пособия семьям, воспитывающим детей, было направлено более Br10 млрд. В новой пятилетке - свыше Br16 млрд. Да, есть определенные инфляционные моменты, но в реальном выражении эта сумма больше в 1,2 раза. Это говорит о том, что мы действительно ориентированы на поддержку семей", - рассказала она.

Министр подчеркнула, что введение семейного капитала дало результат. "Мы сравнили четыре года работы семейного капитала с четырьмя годами до того, как мы пришли к этому. Прирост многодетных семей - на 40%. Ежегодно рождается 20 тыс. третьих и последующих детей, мы эту планку держим на протяжении трех-четырех лет. Думаю, наши дальнейшие шаги по совершенствованию и усилению поддержки семей позволят в том числе стабилизировать ситуацию по вторым детям. Вторые дети - наш демографический резерв, это низкий старт, чтобы перейти в статус многодетной семьи", - отметила Ирина Костевич.

В числе важнейших задач, которые нужно решить для укрепления демографического потенциала, она также назвала выстраивание инфраструктуры по уходу за детьми.-0-