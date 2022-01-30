Госсекретарь СГ: братские отношения Беларуси и России никто с Запада не сможет разорвать

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Братские отношения Беларуси и России никто с Запада не сможет разорвать, заявил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
"То, что сегодня разговор о будущем экономическом, социальном, политическом развитии Беларуси обозначен как будущее совместно с братской Россией, отношение с которой не может разорвать никто с Запада, это отрадно, значимо, дорого", - сказал Дмитрий Мезенцев.
Он отметил, что Беларусь и Россия сами определяют "свои пути, шаги навстречу друг другу, конкретные ориентиры".
"У нас разные паспорта, но у нас совершенно одинаковые права на рынке труда, право приехать в гости, право лечиться, поправить здоровье, получить новое образование и ощущать себя гражданами Отечества от Бреста до Владивостока", - сказал госсекретарь СГ.-0-