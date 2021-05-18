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18 мая 2021, 14:12

Госсекретариату Совбеза придадут статус государственного органа

Александр Вольфович
Александр Вольфович

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный секретариат Совета безопасности будет наделен статусом государственного органа. Это предусмотрено новой редакцией положения о Совбезе, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович по итогам заседания Совбеза, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, предыдущая редакция положения была в 2000 году и с тех пор назрела необходимость его актуализировать. Работа над документом будет завершена в ближайшие месяц-два, и он будет внесен на рассмотрение главы государства.

/Будет дополнено/.-0-

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