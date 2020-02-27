Госстандарт Беларуси предлагает ограничить в ЕЭАС применение неперерабатываемой упаковки

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт Беларуси предлагает ограничить в Евразийском экономическом союзе применение неперерабатываемой упаковки. Об этом сообщила сегодня журналистам первый заместитель председателя комитета Ирина Осмола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы предложили инициативу, чтобы в техрегламент ЕАЭС "О безопасности упаковки" максимально внести изменения, которые бы ограничили применение неперерабатываемой упаковки", - сказала Ирина Осмола.

По ее мнению, ввести такие меры только в Беларуси было бы недостаточно, поскольку в нашу страну поступает множество импортных товаров из стран ЕАЭС.

Белорусская сторона также предлагает определить в союзе четкие критерии, что считать биоразлагаемой упаковкой. "Все по-разному это понимают. Очень важно, чтобы под красивым словом не преподносили иные продукты, а не биоразлагаемую упаковку, - пояснила первый зампредседателя Госстандарта. - Однозначно хотим установить требование, чтобы была маркировка биоразлагаемой упаковки, были указаны способы и условия, при которых упаковка будет разлагаться".

Кроме того, сегодня есть проблемы с ПЭТ-бутылками с этикеткой из другого материала, который нельзя переработать вместе с бутылкой. Предлагается установить требования, позволяющие перерабатывать такую тару с этикеткой.

Госстандарт также выступает с инициативой запрета легких полимерных пакетов, которые сложно собрать и переработать, а также за введение запрета на использование потребительской упаковки из вспененного полистирола для пищевой продукции.-0-