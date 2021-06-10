Госстандарт и Академия управления при Президенте заключили соглашение о сотрудничестве

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт и Академия управления при Президенте Беларуси заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Документ подписали председатель Госстандарта Валентин Татарицкий и ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович.

Стороны намерены развивать взаимодополняющее сотрудничество в образовательной, научной, производственной и других сферах для подготовки профессиональных управленческих кадров и специалистов, обладающих в том числе компетенциями в области технического регулирования, оценки соответствия, управления качеством и оценки профессиональной компетентности персонала.

По мнению Валентина Татарицкого, такое взаимодействие будет очень полезным. "В интересах экономики сегодня важно, чтобы идеи технического регулирования, необходимые для обеспечения выпуска качественной и конкурентоспособной продукции и услуг, включались и в программы подготовки управленческих кадров, потому что нельзя двигать прогресс без актуальных знаний в этой сфере", - сказал он.

Нацеленность на сотрудничество подтвердил и Вячеслав Данилович. "Считаю, что соглашение о сотрудничестве будет ценным и для нас, и для ваших организаций. Очень важно наполнить его реальным взаимодействием. Уверен, что будут и совместные научно-исследовательские проекты, и научные задачи, которые мы сможем совместно решать, учитывая, что в вашей системе есть институт повышения квалификации и переподготовки кадров", - отметил ректор.

Госстандарт и Академия управления планируют совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы дополнительного образования взрослых, а также международное сотрудничество.

Намечены совместные работы по методологии и практике проведения сертификации квалификаций с целью реализации стратегии совершенствования Национальной системы квалификаций Беларуси.

Запланирован целый ряд совместных научно-исследовательских работ, учебных и научных мероприятий, обмен научной, учебной и информационно-методической литературой, совместное издание учебных пособий и другого учебного материала.

Для реализации соглашения стороны из числа своих сотрудников и сотрудников организаций могут создавать рабочие группы. Координатором со стороны Госстандарта выступит Белорусский государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством.-0-

Фото Государственного комитета по стандартизации