Госстандарт проведет около 100 мероприятий ко Всемирному дню стандартизации

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госстандарт проведет около 100 мероприятий различного формата во всех регионах страны в рамках Дня стандартизации и Всемирного дня стандартизации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе комитета.

"Ежегодно 14 октября мировая научно-техническая общественность отмечает Всемирный день стандартизации. В Беларуси с 2000 года этот день является профессиональным праздником - Днем стандартизации, подчеркивая стратегическую ценность этой деятельности для государства, экономики и общества, признавая вклад тысяч специалистов в ее развитие. Традиционно ко Дню стандартизации и Всемирному дню стандартизации организации Госстандарта во всех регионах страны проведут мероприятия различного формата. В нынешнем году их запланировано около 100", - рассказали в пресс-службе.

Так, БелГИСС проведет семинар-дискуссию "Участие в работе национальных, межгосударственных и международных технических комитетов по стандартизации: возможности и преимущества".

Деловые встречи, круглые столы, вебинары и семинары с организациями пищевой, легкой и других отраслей, малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам применения технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), разработке стандартов и технических условий на продукцию, метрологического обеспечения, функционирования систем менеджмента состоятся в Минске, Слуцке, Барановичах, Борисове, Бобруйске, Витебске, Гомеле, Гродно, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Молодечно, Пинске и Полоцке.

Получить ответы на волнующие вопросы субъекты хозяйствования и индивидуальные предприниматели смогут посредством прямых телефонных линий, которые пройдут в БелГИМ, Центре испытаний и сертификации ТООТ, в центрах стандартизации, метрологии и сертификации (ЦСМС) в Борисове, Бобруйске, Барановичах, Витебске, Гродно, Гомеле, Калинковичах, Лиде, Могилеве, Пинске, Полоцке, Орше, а также в областных инспекциях Госстандарта.

Дни открытых дверей для специалистов предприятий и бизнеса проведут БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению качеством, БГЦА, Центр испытаний и сертификации ТООТ, Бобруйский, Брестский, Лидский, Могилевский, Молодечненский, Полоцкий ЦСМС, а также Витебская и Могилевская областные инспекции Госстандарта.

Специалисты Центра испытаний и сертификации ТООТ, Слуцкого, Борисовского, Барановичского, Брестского, Гродненского, Гомельского, Калинковичского, Могилевского и Молодечненского ЦСМС, Брестской областной инспекции Госстандарта организуют дни открытых дверей, информационные часы и экскурсии для школьников, студентов вузов и колледжей.

Гродненский ЦСМС планирует провести онлайн-стрим по теме стандартов на упаковку и методы ее испытаний. А Брестский ЦСМС запланировал провести спортивно-массовое мероприятие для работников центра с викторинами по истории стандартизации.

"Главная цель данных мероприятий - привлечение внимание к деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, а также отразить роль стандартов в решении актуальных для общества вопросов", - отметили в Госстандарте.-0-