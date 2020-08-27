Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации рассказал, как сделать компетентный выбор и на что в первую очередь обращать внимание при покупке товаров для школьников, сообщает БЕЛТА.

"От того, насколько ответственно родители подходят к такому шопингу, во многом зависит здоровье, комфорт и настроение, с которым ребенок будет учиться. Совет самый важный: внимательно читайте и изучайте маркировку", - рекомендует начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску Людмила Кузнецова. Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадает под действие обязательного технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 007/2011), о соответствии которому говорит знак ЕАС в маркировке товара.

Эксперт советует внимательно изучать памятки по уходу и эксплуатации, так как есть изделия для кратковременной носки, например спортивного назначения. Кроме того, важно просмотреть состав материала. "Лучшими свойствами гигроскопичности и воздухопроницаемости обладают натуральные ткани. Если в маркировке изделия заявлен состав материала, превышающий 75% содержание полиэстера, то, как показывает практика, у изделия будет плохая гигроскопичность. Это следует учитывать при выборе блуз, жакетов, платьев для девочек, сорочек и брюк для мальчиков. В такой одежде будет тяжело дышать, в ней создается парниковый эффект", - пояснила Людмила Кузнецова.

На изделии не должно быть каких-либо дефектов: затяжек, дыр, расплыва краски, пятен. Швы должны быть без пропуска стежков, края и петельки - качественно обметаны. "Необходимо также проверить, как застегиваются и расстегиваются замки-молнии, держат ли липучки, нет ли у металлической фурнитуры следов ржавчины и окисления", - добавила она.

При выборе обуви для школьника важно обратить внимание на материал подкладки и верха, высоту каблука. "Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов: кожи или текстиля. Они обладают свойством адаптироваться к анатомической форме детской ноги. Присутствие синтетических волокон в материалах, применяемых для подкладки и стельки обуви, может вызвать у ребенка аллергическую реакцию, а также снижает гигиенические свойства обуви. Поэтому подкладка и стелька должны быть из гигроскопичного материала, обычно из натуральной кожи или текстиля", - отметила начальник отдела.

Еще один важный момент - наличие супинатора, который предупреждает плоскостопие и формирует нормальный свод стопы. Подошва должна быть гибкой, так как плохо гнущаяся затрудняет движения при ходьбе и повышает утомляемость ребенка. Необходим небольшой каблучок в 5-10 мм. Он нужен для того, чтобы нога не съезжала назад, пояснила эксперт.

Людмила Кузнецова рекомендует приобретать обувь для детей только после примерки, выбрав максимально подходящий размер. Купленная на вырост или слишком плотно сидящая на ноге обувь может деформировать кости пальцев ног, развить плоскостопие или привести к хрящевым наростам. Это создает риск возникновения ортопедических заболеваний.

Выбирая ранец, рюкзак или портфель для школьника, следует обратить внимание на массу изделия. Оно должно быть не более 700 г, если предназначено для учащихся начальных классов, и не более килограмма - для учащихся средних и старших классов. Если вес будет больше указанного, то со временем это может привести к деформации осанки у ребенка. Ранцы, рюкзаки или портфели должны содержать детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. У ранцев для детей младшего школьного возраста обязательно наличие формоустойчивой спинки, а ширина плечевых ремней в верхней части на протяжении 40-45 см должна быть не менее 3,5 см.-0-