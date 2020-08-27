Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 27 августа 2020
Минск Переменная облачность +18°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:28 В Речицком районе горело придорожное кафе Происшествия
10:22 Президент Республики Корея сравнил забастовку врачей с дезертирством на поле боя В мире
10:22 Retail Big Data 2020 пройдет в Минске Экономика
10:15 Ограничения на посещение лесов действуют в трех районах Минской области Регионы
10:10 Депутат: нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла Общество
09:56 Большая информационная война за умы молодежи идет давно - мнение Политика
09:50 Просо в Беларуси убрано почти с 20% площадей Экономика
09:45 Более 110 человек погибли при наводнениях в Афганистане В мире
09:26 Трамп отправил в Висконсин из-за беспорядков Нацгвардию В мире
09:23 Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии Регионы
09:14 Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников Общество
09:07 Глава TikTok Кевин Майер объявил об уходе в отставку В мире
08:57 Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе Регионы
08:53 ЮНЭЙДС на фоне пандемии призывает страны обеспечить соцзащитой самые уязвимые группы населения В мире
08:51 На Мозырской ТЭЦ проводят капитальный ремонт котлоагрегата №1 Регионы
08:48 Вице-президент США согласился номинироваться на новый срок В мире
08:44 Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси Общество
08:36 Правительство выделило Br1 млн сельхозорганизациям Дрогичинского района Регионы
08:30 "Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт" Общество
08:24 Совмин утвердил ряд положений о радиационной безопасности Экономика
08:15 Белорусские производители стройматериалов в январе-июле нарастили экспорт Экономика
08:08 Витебские спасатели примут экзамен по безопасности у семей одноклассников Регионы
08:02 В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе В мире
07:54 Минское "Динамо" и солигорский "Шахтер" стартуют в футбольной Лиге Европы Спорт
07:50 Брестский театр драмы обновит сцену к театральному сезону Культура
07:40 Новозеландский стрелок получил пожизненное заключение В мире
07:28 На севере Сахалина произошел разлив нефтепродуктов В мире
07:26 Лукашенко рассчитывает на наращивание многопланового сотрудничества с Молдовой Президент
07:16 Могилевский театр кукол подготовил интерактивную программу ко Дню знаний Регионы
07:00 Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе Общество
Все новости
Все новости
Общество
27 августа 2020, 09:14

Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Подготовка к учебному году"
Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе
Швейная фабрика "Надэкс" обновила школьную коллекцию

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации рассказал, как сделать компетентный выбор и на что в первую очередь обращать внимание при покупке товаров для школьников, сообщает БЕЛТА.

"От того, насколько ответственно родители подходят к такому шопингу, во многом зависит здоровье, комфорт и настроение, с которым ребенок будет учиться. Совет самый важный: внимательно читайте и изучайте маркировку", - рекомендует начальник отдела государственного надзора за техническими регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и городу Минску Людмила Кузнецова. Продукция, предназначенная для детей и подростков, подпадает под действие обязательного технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 007/2011), о соответствии которому говорит знак ЕАС в маркировке товара.

Эксперт советует внимательно изучать памятки по уходу и эксплуатации, так как есть изделия для кратковременной носки, например спортивного назначения. Кроме того, важно просмотреть состав материала. "Лучшими свойствами гигроскопичности и воздухопроницаемости обладают натуральные ткани. Если в маркировке изделия заявлен состав материала, превышающий 75% содержание полиэстера, то, как показывает практика, у изделия будет плохая гигроскопичность. Это следует учитывать при выборе блуз, жакетов, платьев для девочек, сорочек и брюк для мальчиков. В такой одежде будет тяжело дышать, в ней создается парниковый эффект", - пояснила Людмила Кузнецова.

На изделии не должно быть каких-либо дефектов: затяжек, дыр, расплыва краски, пятен. Швы должны быть без пропуска стежков, края и петельки - качественно обметаны. "Необходимо также проверить, как застегиваются и расстегиваются замки-молнии, держат ли липучки, нет ли у металлической фурнитуры следов ржавчины и окисления", - добавила она.

При выборе обуви для школьника важно обратить внимание на материал подкладки и верха, высоту каблука. "Отдавайте предпочтение обуви из натуральных материалов: кожи или текстиля. Они обладают свойством адаптироваться к анатомической форме детской ноги. Присутствие синтетических волокон в материалах, применяемых для подкладки и стельки обуви, может вызвать у ребенка аллергическую реакцию, а также снижает гигиенические свойства обуви. Поэтому подкладка и стелька должны быть из гигроскопичного материала, обычно из натуральной кожи или текстиля", - отметила начальник отдела.

Еще один важный момент - наличие супинатора, который предупреждает плоскостопие и формирует нормальный свод стопы. Подошва должна быть гибкой, так как плохо гнущаяся затрудняет движения при ходьбе и повышает утомляемость ребенка. Необходим небольшой каблучок в 5-10 мм. Он нужен для того, чтобы нога не съезжала назад, пояснила эксперт.

Людмила Кузнецова рекомендует приобретать обувь для детей только после примерки, выбрав максимально подходящий размер. Купленная на вырост или слишком плотно сидящая на ноге обувь может деформировать кости пальцев ног, развить плоскостопие или привести к хрящевым наростам. Это создает риск возникновения ортопедических заболеваний.

Выбирая ранец, рюкзак или портфель для школьника, следует обратить внимание на массу изделия. Оно должно быть не более 700 г, если предназначено для учащихся начальных классов, и не более килограмма - для учащихся средних и старших классов. Если вес будет больше указанного, то со временем это может привести к деформации осанки у ребенка. Ранцы, рюкзаки или портфели должны содержать детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. У ранцев для детей младшего школьного возраста обязательно наличие формоустойчивой спинки, а ширина плечевых ремней в верхней части на протяжении 40-45 см должна быть не менее 3,5 см.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
безопасность Госстандарт здоровье образование торговля школы
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Александр Маркевич. Фото "Ашмянскi веснiк" Депутат: нужно менять свою жизнь на основе Конституции и здравого смысла
Фото из архива Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси
Сразу после получения ключей Валерий Каминский вместе с семьей отправился оценить выигранную квартиру в престижном жилом комплексе "Минск Мир"! "Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе
Людмила Нижевич. Фото из архива Нижевич: главное - не допустить раскола общества
Фото из архива Коллективы предприятий "Белнефтехима" обратились к работникам ОАО "Гродно Азот"
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
"Когда Дима Колдун вытянул наш номер - я чуть не упал!" Пенсионер выиграл квартиру от "Евроопт"
Топ-новости
Картина дня: предложения по защите работников, подготовка ко Дню письменности и портфели к школе
Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела
Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников
Мингорисполком и облисполкомы проведут 29 августа прямые телефонные линии
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Минтруда поддержало предложения ФПБ по социально-экономической защите работников
Конкурс детских и молодежных проектов "Энергомарафон" стартует в Беларуси
Большая информационная война за умы молодежи идет давно - мнение
Президент Республики Корея сравнил забастовку врачей с дезертирством на поле боя
Минобороны: обвинения литовской стороны необоснованные, бездоказательные и политизированные
Совмин утвердил ряд положений о радиационной безопасности
Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
Беларусь одной из первых получит российскую вакцину от коронавируса - Путин
Тумар: против Беларуси ведется гибридная война и ее главная форма - воздействие на население
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.