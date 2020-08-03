Государство активно поддерживает научные стремления молодых ученых - эксперт

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство активно поддерживает научные стремления молодых ученых. Об этом в беседе с корреспондентом БЕЛТА сказала ученый секретарь Института физиологии, ведущий научный сотрудник лаборатории нейрофизиологии, председатель Совета молодых ученых Отделения медицинских наук НАН, кандидат биологических наук Маргарита Досина.

"Государство активно поддерживает стремления молодых ученых - не только пришедших на поприще науки, но уже имеющих значимые достижения, - сказала Маргарита Досина. - Эта поддержка позволяет стимулировать ученых, закладывает основы для формирования молодых и инициативных научных коллективов, которые разрабатывают инновационные решения в разных областях науки, в том числе и междисциплинарных".

По ее словам, ежегодно среди молодых ученых выбираются лауреаты премий имени академиков Жореса Алферова (в области физики, математики, информатики, физико-технических и технических наук), Василия Купревича (в области биологии, химии и наук о Земле, медицины и аграрных наук), Всеволода Игнатовского (в области гуманитарных и социальных наук). Премии присуждаются ежегодно за отдельную научную работу или совокупность объединенных единой тематикой работ. Соискателями могут быть молодые ученые в возрасте до 35 лет, которые работают в организациях НАН (по основному месту работы) и опубликовали результаты проведенных ими исследований за последние 5 лет. Премии могут присуждаться как отдельным ученым, так и авторским коллективам (не более трех человек). Размер денежной части каждой из семи наград - 15 базовых ставок.

Маргарита Досина добавила, что ученые Академии наук ежегодно становятся лауреатами стипендий Президента для аспирантов и талантливых молодых ученых.

В 2018 году впервые был учрежден конкурс "100 талантов Национальной академии наук Беларуси". "Лауреаты конкурса включаются в банк данных "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" и в резерв руководящих кадров НАН. Они также получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса. При условии удовлетворительной оценки годового отчета о научно-исследовательской, педагогической и инновационной деятельности лауреатам конкурса выплачивается ежегодная премия в размере до 50 базовых величин (1 БВ - Br27) в период вхождения в этот банк данных", - рассказала Маргарита Досина.-0-