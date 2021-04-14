Государство будет делать все для реализации идей на благо страны - Шумилин

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство и дальше будет создавать возможности для реализации творческими людьми идей на благо страны. Такое мнение высказал сегодня корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на торжественном открытии XIX Республиканской выставки научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, посвященной Году народного единства.

"И для системы образования, и республики в целом эта выставка имеет серьезное значение. Мы делаем ставку на развитие инноваций, однако без подготовки кадров, без соответствующего образования подготовить будущих инженеров, предпринимателей, инноваторов, стартаперов невозможно. Все начинается с образования. Любовь к науке и желание творить зарождается в начальных классах школы, если не в детском саду, а в университетах - развивается", - сказал Александр Шумилин. - Молодежь - это не будущее, а настоящее. Она уже сегодня творит, создает и по многим направлениями идет впереди. И государство будет создавать все возможности, чтобы любой творческий человек мог реализовать свои идеи у нас в стране и для ее блага".

Во время работы республиканской выставки

По его словам, мир очень быстро развивается, и вслед за этим должны совершенствоваться подходы к преподаванию и подготовке кадров. "Сегодня концепция образования базируется на принципе "обучение через всю жизнь". Мы все больше уходим в цифру, и нужно конкурировать в этом пространстве. Так или иначе, образование становится виртуальным, а это уже другое восприятие человеком информации. Поэтому для Беларуси важно развивать технологии обучения. Однако все это не отменит роли педагога и значения его работы", - подчеркнул председатель ГКНТ.

Александр Шумилин отметил, что важным направлением работы является разработка научно-методической литературы. "Важно, чтобы она была представлена и в интернет-пространстве. Во-первых, чтобы быть первыми, во-вторых, чтобы это было доступно для широкого круга пользователей. Предоставление информации также сегодня видоизменяется. И эта выставка дает возможность обсуждать перспективы, искать новые решения. Необходимо вовремя увидеть вызовы времени", - сказал он.

XIX Республиканская выставка научно-методической литературы, педагогического опыта и творчества учащейся молодежи посвящена Году народного единства. Знаковое общественно-политическое мероприятие проводится с 14 по 16 апреля с целью обобщения и распространения эффективного педагогического опыта, поиска новых решений по формированию у детей и молодежи гражданской ответственности, патриотизма, национального самосознания и гражданской идентичности.

По итогам выставки будет создан электронный каталог материалов из опыта работы учреждений образования по вопросам организации гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся молодежи, который будет размещен на национальном образовательном портале https://adu.by в разделе "Актуальные технологии и практики воспитания".-0-