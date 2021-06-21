Государство слышит и видит, какие вопросы сегодня актуальны для молодежи - Кадлубай

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство слышит и видит, какие вопросы сегодня актуальны для молодежи. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай.

Сегодня мы можем предоставить белорусской молодежи достаточно большой выбор форм деятельности: от студенческого самоуправления, волонтерского движения до оказания содействия в открытии собственного дела и трудоустройства. К слову, уже сегодня более 3 тыс. человек заняты в деятельности студенческих отрядов, 60 тыс. являются волонтерами, в различные формы студенческого самоуправления вовлечены 46 тыс. обучающихся учреждений высшего образования", - рассказал Александр Кадлубай.

По его словам, государство активно поддерживает общественные инициативы молодежи. "При органах власти есть молодежные консультативные и представительские структуры, которые являются значимым направлением развития государственного и общественного партнерства. Министерством образования открыт Республиканский молодежный центр, где ни одна инициатива молодых граждан не останется без внимания. Проведение II Европейских игр в Минске дало импульс развитию волонтерства в Беларуси. Создан республиканский волонтерский центр. Это еще раз подчеркивает, что государство слышит и видит, какие вопросы и проблемы актуальны для молодежи", - отметил замминистра.

Александр Кадлубай подчеркнул, что в настоящий момент прорабатывается механизм государственного финансирования различных молодежных инициатив, что позволит каждой молодежной организации получить финансовую поддержку на реализацию своих проектов и идей. "К слову, 15 июля по инициативе молодежи в молодежной столице Беларуси - городе Гродно будет дан старт проекту "Республиканский молодежный поезд #БеларусьМолодежьЕдинство". В течение семи дней молодежь проедет около 2 тыс.км, посетит восемь городов в разных уголках нашей страны. Это один из многих проектов, который придуман молодежью и поддержан органами государственного управления и молодежными общественными организациями", - добавил он.-0-

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