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18 июля 2021, 20:57

Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе- Рахманов

Фото из архива
Фото из архива

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государством принимаются все меры для недопущения развития негативных процессов в обществе, заявил в эфире телеканала ОНТ заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов, комментируя закон "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя", сообщает БЕЛТА.

"Изменения в законы "О чрезвычайном положении", "О военном положении", а также "О Вооруженных Силах Республики Беларусь" - это очередной последовательный шаг в части совершенствования нашего национального законодательства. Суть этих шагов в том, чтобы выработать механизмы, алгоритмы, варианты поведения, чтобы наше законодательство было готово защитить людей от любых рисков, вызовов и угроз, откуда они бы ни следовали", - отметил Александр Рахманов.

По его словам, в начале этого года в Беларуси развернулась масштабная работа по совершенствованию законодательства. "Так называемой ревизии подверглись практически все отрасли права. Были внесены изменения в административное, уголовное законодательство и в законодательство, которое регламентирует деятельность средств массовой информации, касается вопросов организации массовых мероприятий, государственной защиты различных категорий лиц, - сказал заместитель госекретаря Совбеза. - В этой работе, масштаб которой действительно огромный, изучалось не только действующее белорусское законодательство, но и зарубежный опыт".

Александр Рахманов подчеркнул, что чрезвычайное, и военное положение - это крайняя степень воздействия на ту или иную ситуацию. "Государством принимались и будут приниматься меры к тому, чтобы не допустить развития того негативного процесса или явления в обществе, на каком-то объекте, территории или среди группы людей до того момента, когда он станет основанием для введения чрезвычайного либо военного положения", - продолжил он.

Заместитель госсекретаря уверен, что сегодня в Беларуси нет никаких оснований для введения чрезвычайного положения. "В Конституции, и в законе "О чрезвычайном положении" прямо прописано, что оно может вводиться в случае каких-то стихийных бедствий, катастрофы либо беспорядков. Причем в новой редакции закона "О чрезвычайном положении" конкретизировано понятие беспорядка - что это такое, в каких случаях и при каких обстоятельствах у нас в стране возможно рассматривать вопрос о введение чрезвычайного положения", - сказал Александр Рахманов.

Кроме того, в Беларуси создана государственная система реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и на массовые беспорядки. "Ни для кого не секрет, что все правоохранительные органы страны анализируют свою деятельность, криминогенную ситуацию, обстановку, степень защищенности и охраны общественного порядка. На основании этого анализа они могут даже спрогнозировать какую-то территорию, группу людей или объекты, от которых можно ожидать какие-то риски или вызовы. А эти риски и вызовы могут перерасти в основание к введению чрезвычайного или военного положения, - обратил внимание Александр Рахманов. - Эта система довольно успешно работает и в принципе результаты такой работы вы могли наблюдать, в том числе и на телеканале ОНТ в документально-журналистских фильмах, которые недавно были выпущены и в которых отражены блестящие операции Комитета государственной безопасности, Министерства внутренних дел. В них, принимаемые этой системой меры, направленные на упреждение и профилактику, позволили установить на территории нашей страны схроны с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами, установить лиц, которые планировали и организовывали различные преступления, в том числе покушения на жизни людей", - заключил заместитель госсекретаря Совбеза.-0-

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