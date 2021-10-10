Готовим малинники к зиме, чтобы в следующем году получить суперурожай

В саду - желтеющие яблони и груши, голые скелеты кустов крыжовника и смородины, но все еще можно полакомиться вкусными многокостянками малины. Ароматная полезная ягодка радует нас до морозов, рискуя остаться без внимания и заботы. Близится время, когда ее нужно подготовить к зиме, чтобы вкус лета радовал и в следующем году. Разберемся, как правильно обрезать, подкормить, замульчировать и нужно ли укрывать малинник.

Об обрезке

Морозы не за горами, время начать обрезку малины. Это нужно для того, чтобы кусты остались здоровы, хорошо перезимовали и вредителям негде было укрыться от стужи.

Начинаем с кустов летней ягоды, пока ремонтантная балует нас плодами. Старые стебли темно-коричневого цвета, разветвленные обрезаются в первую очередь. Осмотрите отросшие ветки. Молодые слабые побеги текущего сезона, больные, поврежденные стебли стоит обрезать сейчас. От них мало толку.

Уделите пристальное внимание кусту в целом. Не допускайте сильного загущения. Оставляйте 2-3 здоровых крепких побега текущего года. Тем, кто проводит обрезку впервые, совет: на одну срезанную ветку на кусте должно остаться не более двух новых. Можете проверить себя: условно выделите 1 кв.м малинника и посчитайте количество побегов - их должно быть не больше 10. Помните, малине нужно проветриваться, иначе не ждите щедрого урожая. Именно на повышение количества и качества урожая будущего года направлена осенняя манипуляция с малинником.

Проводите обрезку только острым и чистым инструментом, лучше всего - секатором. Ветки удаляйте как можно ближе к земле.

Оптимальное время обрезки летней малины - конец сентября. Но нынешняя погода вносит коррективы. Из-за запоздавшей весны побеги недостаточно вызрели, и в сентябре трудно было оценить состояние кустов. Поэтому занимаемся "чисткой" в октябре.

Помимо обрезки, малинник лучше всего очистить от листьев, не только убрав опавшие, но и удалив оставшиеся. Не пугайтесь, вам не придется отрезать каждый листочек. Процедура эта несложная. Возьмите побег рукой в жесткой рукавице (ветку сильно не сжимайте, чтобы не повредить почки), у самого основания проведите по направлению вверх (и только так!), чтобы не повредить почки. Удаляя листья таким образом, вы не заметите, как очистите и ягодник. Не забудьте затем весь мусор из-под малинника убрать и сжечь.

О подкормке

Теперь самое время взрыхлить и подкормить. Осенняя подкормка малины сводится к внесению калийно-фосфорных удобрений. Подойдет монофосфат калия (из расчета 40 г на 1 кв.м) или суперфосфат и сульфат калия (по 20 г на 1 кв.м каждого), древесная зола тоже будет не лишней. Больше, как правило, ничего не нужно. Основные подкормки, восполняющие баланс почвы, оставим на весну.

Об обработке

Еще одно мероприятие, которое я бы посоветовала провести до того, как вы замульчируете почву вокруг кустов и при необходимости укроете их на зиму. Для уничтожения вредных насекомых кусты и почву вокруг нужно обработать или химическими препаратами (Фуфанон, Актеллик, Инта-Вир), или биологическими (Фитоверм). Помните, последние действуют только при положительных температурах.

Справиться с болезнями на кустах поможет профилактическая обработка Фитоспорином-М или Бордоской жидкостью. Все препараты применяются согласно инструкциям на упаковках.

О мульчировании

Солома - лучший материал для мульчирования почвы вокруг кустов. Оптимальная толщина слоя мульчи должна быть не менее 10 см, но и не более 20 см. Все зависит от плотности укрывного материала. Кроме соломы в качестве мульчирующего материала можно взять сено, торф, компост. Не используйте ничего, что может стать источником болезней или нарушит микроэлементный баланс почвы (листья плодовых или декоративных деревьев).

Об укрывании

О его необходимости в условиях белорусских зим можно поспорить. Все зависит от выбранных вами сортов, места посадки малинника и возможности. Какой будет грядущая зима, сказать сложно. Опираясь на опыт прошлых лет, малинник, растущий на открытых, продуваемых участках, я бы посоветовала прикрыть легким укрывным материалам поверх низких дуг.

Если этот вопрос остается открытым, то связывание побегов и пригибание их к земле - мероприятие нужное. Ветки одного куста связываем в пучок и пригибаем, закрепляя свободный конец шпилькой к земле так, чтобы верхний изгиб был на высоте 25-30 см.

Ремонтантная - особенная

Осенний уход за кустами таких сортов малины отличается. От того, как вы обрежете их осенью, зависит количество урожаев будущего сезона.

Для получения качественного, обильного, чистого и позднего урожая, но один раз в сезон - полностью обрежьте ветки малины в корень, оставляя лишь очень короткие отростки у самой почвы. Ели хотите лакомиться ягодами практически на протяжении всего лета, оставьте побеги текущего сезона. И поступите с ними так же, как и с ветками обычной малины.

Хочу заметить, что получить два полноценных урожая с ремонтантных сортов в условиях Беларуси можно только в южных районах (юг Брестской, Гомельской и Могилевской областей).

В условиях столичного региона (а тем более в Гродненской, Витебской областях), как показывает собственный опыт, несмотря на то, что на моем участке ремонтантная малина растет на солнечном месте и богатой почве, практически никогда не страдает от недостатка влаги, получить два полноценных, основательно вызревающих урожая ягод в условиях нашего лета не получается. Основная часть ягод, как правило, достается первым морозам.

Поэтому лучше всего высаживать на участке два типа малины: летние сорта и ремонтантные, выращивая их для получения позднего урожая полезных ягод. А значит, осенью, с наступлением холодов, такую малину придется срезать под корень.

Срок обрезки ремонтантных сортов малины зависит от погодных условий. Сигналом служит полное увядание и сброс листьев с кустов. Зеленые листья малинника свидетельствуют о продолжающемся вегетативном процессе - следовательно, растение еще формируется. Раньше делать это не следует.

После обрезки ремонтантная малина нуждается в защите от морозов, особенно бесснежной зимой. Несмотря на то что наземная часть отсутствует, поверхностная корневая система может пострадать. Обязательно замульчируйте. Идеальной мульчей для ремонтантных сортов служит перепревший навоз или компост.

Все эти несложные действия обеспечат в следующем сезоне отличный результат.

Дина ШИМЧЁНОК,

газета "7 Дней".-0-