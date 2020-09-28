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28 сентября 2020, 09:00

Готовые квартиры в "Волне" – смотрите, выбирайте и покупайте! Рассрочка на 100 месяцев и кредит от 4,99%!

Беспроцентная рассрочка на 100 месяцев! Кредит на 20 лет в рублях от 4,99% годовых! Выгодные предложения со скидками – каждому покупателю! Успейте купить на лучших условиях готовые квартиры в доме "Эмиратс Волна" столичного комплекса Minsk World. Остались квартиры в уже готовых седьмой и восьмой секциях дома – и это последняя возможность стать жителем полностью завершенного квартала "Эмиратс Люкс". В других домах этого квартала жилье уже полностью раскуплено!

Эксклюзивный вариант – квартиры с террасами, которые расположены на верхних этажах секций: 18-м и 21-м. Террасы имеют ограждения из специального закаленного стекла, а также прозрачные козырьки от осадков. Вид отсюда на столицу открывается совершенно потрясающий!

Дом "Эмиратс Волна" расположен по адресу проспект Мира, 1 – на основном въезде в многофункциональный комплекс Minsk World. Приезжайте в дом "Волна", чтобы лично осмотреть квартал, дом и выбрать квартиру, которая вам понравится! Согласовывать поездку заранее не нужно. Каждый день, без обеда и выходных, с 9 утра до 19 вечера, в лобби дома находятся менеджеры по демонстрации объекта, которые проведут для вас ознакомительную экскурсию: покажут квартиры и ответят на вопросы.

Выбирайте квартиру, делайте ремонт своей мечты – и переезжайте! Квартал "Эмиратс Люкс" уже полностью готов для жизни: построен торговый центр, обустроены современные и безопасные детские и спортивные площадки. Прямо рядом с "Волной" расположена новая строящаяся станция метро "Аэродромная". Во дворе дома "Диадема" уже работает детский сад. А в соседнем квартале будет школа.

Дом "Эмиратс Волна" уникален во многом!

Прежде всего, это потрясающе красивое здание! Изящная изогнутая форма, плавные линии фасада и переменная этажность создают устойчивый образ волны, шумящей в морском прибое. Динамикой своих линий "Эмиратс Волна" подчеркивает основное архитектурно-композиционное решение всей застройки квартала "Эмиратс Люкс", построенного в стиле архитектуры Дубая.

В квартале "Эмиратс Люкс" есть вся необходимая инфраструктура: торговый центр, детские и спортивные площадки. А рядом – метро!
В квартале "Эмиратс Люкс" есть вся необходимая инфраструктура: торговый центр, детские и спортивные площадки. А рядом – метро!

В седьмой секции дома – 18 этажей, в восьмой – 21 этаж. Все квартиры – свободной планировки, что позволяет организовать пространство в полном соответствии с вашими идеями. Подобрать жилье не составит труда – площадь квартир от 42 до 89 кв. м.

Остекленные лоджии, широкие окна с детскими замками безопасности, террасы на самых верхних этажах – солнца будет много! Приезжайте – и убедитесь сами!
Остекленные лоджии, широкие окна с детскими замками безопасности, террасы на самых верхних этажах – солнца будет много! Приезжайте – и убедитесь сами!

Любите солнце? Тогда "Эмиратс Волна" точно ваш вариант! Во всех квартирах – остекленные лоджии, а также широкие окна с детскими замками безопасности. Стеклопакеты ведущих мировых производителей имеют тонировку синего цвета – словно у набегающей волны!

В седьмой секции – два скоростных бесшумных лифта, в восьмой – три. Лифты – производства ведущего производителя компании OTIS.

В седьмой секции – два, а в восьмой - три скоростных бесшумных лифта OTIS
В седьмой секции – два, а в восьмой - три скоростных бесшумных лифта OTIS

Вестибюли подъездов просторные, с высокими потолками и эксклюзивным дизайном в морской тематике, гранитными полами и порталами лифтов. Предусмотрены стойка для консьержа, зона ожидания гостей и санитарная комната с пеленальным столиком. Благодаря сквозным проходам можно выйти сразу на улицу или во двор – дом обходить не нужно.

Именно в лобби седьмой и восьмой секций дома "Эмиратс Волна" каждый день с 9 утра до 19 вечера вас будут ждать менеджеры по демонстрации объекта. Приезжайте, чтобы выбрать самую лучшую квартиру лично!

Цоколь, крыльцо и террасы дома "Эмиратс Волна" отделаны керамогранитной плиткой. При входе – удобные пандусы для дополнительного комфорта молодых мам с колясками, а также людей с ограниченными возможностями.

Светлый, красивый, со всеми удобствами – именно так выглядит вестибюль в доме "Эмиратс Волна"
Светлый, красивый, со всеми удобствами – именно так выглядит вестибюль в доме "Эмиратс Волна"

На первом этаже дома предусмотрены многочисленные коммерческие помещения, так что кафе и магазинчики, салоны и студии сферы услуг будут буквально рядом с подъездом. Выбрать подходящий вариант коммерческого помещения можно на сайте bir.by. Только представьте, как удобно иметь работу в своем же доме!

На первом этаже дома расположены многочисленные коммерческие помещения – удобно для жизни и выгодно для бизнеса!
На первом этаже дома расположены многочисленные коммерческие помещения – удобно для жизни и выгодно для бизнеса!

Возле дома предусмотрены велопарковки. Стояночные места для автомобилей расположены по наружному контуру квартала, а в соседнем квартале уже поступили в продажу места в многоуровневом автомобильном паркинге на 800 автомобилейвыбрать и забронировать можно на сайте застройщика bir.by.

Уже поступили в продажу места в многоуровневом крытом паркинге на 800 мест
Уже поступили в продажу места в многоуровневом крытом паркинге на 800 мест

Квартал "Эмиратс Люкс" полностью завершен! Здесь большой зеленый двор с многочисленными детскими площадками, каждая из которых имеет свой уникальный дизайн. Предусмотрены зоны отдыха и спортивные площадки, оборудованные современными комплексами.

Во дворе дома "Эмиратс Волна" расположены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки
Во дворе дома "Эмиратс Волна" расположены многочисленные детские площадки, зоны отдыха и спортивные площадки

С другой стороны дома, вдоль главного проспекта комплекса, будет располагаться бульвар - место спокойных и приятных прогулок.

Прямо во дворе дома уже полностью готов просторный торговый центр. Его торговая площадь – более 4 000 кв. метров!

В квартале уже достроен торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров
В квартале уже достроен торговый центр площадью почти 4 000 квадратных метров

Дом "Эмиратс Волна" расположен буквально у новой станции метро "Аэродромная". Рядом будет также несколько остановок наземного транспорта. Кроме того, в границах комплекса строится станция метро "Ковальская Слобода".

Рядом с домом – новая станция метро "Аэродромная"
Рядом с домом – новая станция метро "Аэродромная"

У дома "Эмиратс Волна" прекрасное соседство: с восточной стороны – уже работающий детский сад с бассейном на 230 мест во дворе дома "Диадема", с западной – современная школа с бассейном, которая вскоре будет построена в квартале "Чемпионов".

Всего в распоряжении у жителей комплекса Minsk World будет 7 современных школ и 12 детских садов, а также детская и взрослая поликлиники, медицинский центр.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"
Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

А с южной стороны квартала "Эмиратс Люкс" – центр всего комплекса Minsk World, все его преимущества!

Во-первых, новый городской парк – "зеленые легкие" всего комплекса. Аллеи и игровые площадки, фонтаны и скульптурные арт-объекты – здесь будет красиво, интересно, ярко. Кстати, все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек.

Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек
Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек

Во-вторых, самый большой в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall. В торговой зоне будут представлены известные мировые бренды, а в развлекательной – обширный фудкорт и суперсовременный кинотеатр.

Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall
Строится крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Mara Mall

И, конечно же, Международный финансовый центр Minsk World – деловое сердце всего комплекса. Это место для успешного бизнеса и карьерного роста – буквально в нескольких шагах от дома "Эмиратс Волна".

Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест
Международный финансовый центр Minsk World будет способствовать привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест

Именно этот прекрасный вид современного мегаполиса и будет открываться перед жителями квартир с террасами! Кстати, окна всех торцевых квартир восьмой секции выходят на три стороны света и смотрят прямо на будущие Mara Mall и МФЦ Minsk World!

Комплекс Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!
Комплекс Minsk World – ваша надежная и выгодная инвестиция!

Не упустите возможность приобрести квартиру в последних седьмой и восьмой секциях уникального готового дома "Эмиратс Волна" на самых выгодных условиях – выбирайте удобный вам вариант!

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По сути, ежемесячный платеж при покупке квартиры в рассрочку сравним с размером арендной платы. Но при этом вы будете платить не за съемное жилье, а за собственное!

Фото: Владислав Сачковский, победитель конкурса "Моя Dana"<br> Успейте поймать "Волну" на лучших условиях – по выгодному расчетному курсу, в рассрочку или кредит! Не забудьте получить скидку!
Фото: Владислав Сачковский, победитель конкурса "Моя Dana"
Успейте поймать "Волну" на лучших условиях – по выгодному расчетному курсу, в рассрочку или кредит! Не забудьте получить скидку!

Выгодные акции и предложения делают покупку квартиры в доме "Эмиратс Волна" еще доступней!

Так, сотрудники сферы IT, здравоохранения и образования благодаря специальной программе могут сэкономить от 10% до 20%.

Если вы не относитесь к этим сферам, то можете воспользоваться тремя другими акциями:

· Семьи, в которых есть дети, а также спортсмены-чемпионы, прославившие Беларусь, при покупке квартиры получают скидку до 100 евро с каждого метра.

· Владельцы банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" при покупке квартиры могут сэкономить 1 000 рублей.

· Кроме того, можно сэкономить от 4 000 до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади выбранного жилья. Это быстро, удобно и очень выгодно!

Каждому покупателю – своя акция и скидка! Менеджеры по продажам обязательно помогут вам выбрать лучший вариант жилья и самые выгодные условия покупки. Рассчитают размер вашей скидки и ежемесячных платежей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе Minsk World работает в будние дни – с 8.30 до 20.30, а в выходные и праздничные дни – с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями, подбором квартиры и заключением договора.

Номер для связи через мобильных операторов – 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приезжайте в дом "Эмиратс Волна" по адресу проспект Мира, 1, чтобы посмотреть и выбрать готовую уютную квартиру с террасой и невероятным видом на столицу! В любой день с 9 утра до 19 вечера!

За собственные средства, в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев или в кредит на 20 лет в рублях от 4,99% годовых!

Получайте ключи – и готовьтесь к новоселью!

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