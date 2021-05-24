Говорить о том, что дежурный экипаж МиГ-29 прервал полет борта Ryanair, неправомерно - Голуб

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Говорить о том, что дежурный экипаж МиГ-29 прервал полет борта Ryanair неправомерно, заявил журналистам командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил генерал-майор Игорь Голуб, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера в СМИ появились информационные вбросы, что гражданское воздушное судно было принуждено к посадке действиями дежурного экипажа, входящего в состав Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси. Сразу хочу сказать, что это был информационный вброс", - сказал Игорь Голуб.

По его словам, команда MayDay (это по международной классификации - "Терплю бедствие") и код ответчика были включены в 12.47. "Оперативному дежурному Центрального командного пункта Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны команда от диспетчера аэропорта Минск-2 поступила в 12.48 - ровно через минуту после того, как командир экипажа принял решение возвращаться в аэропорт Минск-2. После соответствующих процедур, согласований мной было принято решение в 12.58 дать команду дежурному экипажу "Воздух". Дежурный экипаж в соответствии с требованиями руководящих документов и нормативов по времени нахождения в готовности номер один произвел взлет в 13.04. В это время воздушное судно, на котором был включен сигнал MayDay, уже находилось в районе Столбцов. Все материалы объективного контроля комплексных средств автоматизации задокументированы. В случае принятия решения руководством Министерства обороны могут быть представлены для средств массовой информации", - отметил командующий ВВС и ПВО.

Игор Голуб подчеркнул, ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Беларуси речи не идет. "Гражданское судно уже следовало на посадку, заходило по схеме в аэропорт Минск-2 согласно принятому командиром экипажа решению. В 13.18 мы получили информацию от диспетчера Минск-2 о том, что благополучно Boeing совершил посадку, - добавил он. - Поэтому, говорить о том, что действиями дежурного экипажа был прекращен полет данного воздушного судна и оно принудительно совершило посадку под действиями дежурного экипажа - это неправомерно".

Как сообщалось, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины - Вильнюс, пролетая над территорией Беларуси, подал сигнал о возникновении аварийной ситуации. Борт FR4978 подал условный код 7700 - это основной аварийный код, который говорит о том, что на борту возникла аварийная ситуация. Причиной сигнала тревоги стало сообщение о минировании воздушного судна.

По решению командира воздушного судна самолет совершил успешную посадку в Национальном аэропорту Минск, где на стоянке самолет уже встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта, скорая помощь, сотрудники службы авиационной безопасности, кинологи. Незамедлительно были проведены оперативные проверочные мероприятия, на место прибыли дополнительные расчеты МЧС, работали представители силовых структур.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительный контроль на авиационную безопасность и были доставлены в транзитную зону аэропорта для проверочных мероприятий. Багаж был снят с рейса и также прошел дополнительную проверку на безопасность. Сообщение о минировании не подтвердилось. В 20.48 самолет вылетел из Национального аэропорта Минск в Вильнюс.

Октябрьским (Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 УК.-0-