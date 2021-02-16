ГПК: 26 подразделений "зеленой границы" оснащены современной информационной инфраструктурой

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершена Госпрограмма развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы. В рамках ее реализации Государственный пограничный комитет провел модернизацию по двум мероприятиям: "Создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы" и "Совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры информационных систем охраны границы и пограничного контроля". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Благодаря первому из них оснащены и оборудованы центральный аппарат пограничного ведомства и подразделения пограничного контроля. Обновление в будущем позволит пограничникам проводить идентификацию граждан Беларуси по биометрическим паспортам, осуществлять административные процедуры и оказывать услуги в электронном виде, в том числе по биометрическим ID-картам, а также развивать систему "электронных ворот" для ее применения в пунктах пропуска.

Итогом второго мероприятия стало оснащение 26 подразделений "зеленой границы" современной информационной инфраструктурой.

"Основная цель проведения обоих мероприятий - повышение комфорта граждан, пересекающих границу, и гостей белорусского приграничья. Ее достижение возможно благодаря наращиванию технического потенциала для реализации функций интегрированного управления госграницей и создания условий для оптимизации контрольных процедур в пограничной сфере. Все это, в свою очередь, поспособствует росту транзитной и туристической привлекательности нашей страны", - отметили в ГПК.-0-

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