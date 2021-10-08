ГПК: белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков границы

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков госграницы, сообщили БЕЛТА в ГПК.

"Сегодня Пограничная стража Польши голословно заявила о том, что якобы с белорусской территории были произведены холостые выстрелы в сторону польского патруля. Каких-либо видео- или фотодоказательств сопредельной стороной по данному заявлению не предоставлено, - отметили в Госпогранкомитете. - Официально сообщаем, что белорусские пограничники за последние сутки не применяли оружие ни на одном из участков государственной границы".

ГПК направил официальный запрос польской стороне с требованием предоставить информацию относительно сделанного представителем Пограничной стражи заявления.-0-