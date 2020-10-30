ГПК: граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

"Граждан Беларуси пропускают через государственную границу на въезд в страну. По остальным категориям граждан принимаются частные решения в каждом конкретном случае. Так сейчас выглядит ситуация на границе", - сказал Антон Бычковский.

Как сообщалось, с 29 октября в связи со сложившейся эпидобстановкой в сопредельных странах Беларусь временно ограничивает въезд на свою территорию через наземные пункты пропуска отдельных категорий физических лиц из Латвии, Литвы, Польши и Украины.

Под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами; водители транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; члены поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.-0-