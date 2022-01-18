ГПК: из-за техсбоев в литовских пунктах пропуска увеличилась очередь из фур

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за технических сбоев в "Мядининкае" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Райгардасе" (с белорусской стороны - "Привалка") количество грузовиков, ожидающих въезда в Литву, увеличилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Общее количество фур на въезд в Литву за сутки увеличилось с 800 до 1020. Наибольшее скопление транспорта фиксируется на маршруте через "Мядининкай" - 450 грузовиков. В данном пункте пропуска 17 января с 7.00 до 11.00, а также с 00.00 нынешних суток по настоящее время отсутствует электричество. В "Райгардасе" также возникали проблемы: с 4.00 до 7.00 предыдущих суток зафиксирован сбой программного обеспечения у контрольных служб.

На въезд в Польшу количество ожидающего транспорта незначительно снизилось. Самым загруженным является маршрут через польский погранпереход "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица") - около 240 большегрузов.

Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.

На въезд в Латвию существенного скопления фур не отмечается - всего около 110.-0-