ГПК: количество грузовиков в очереди на въезд в ЕС продолжает снижаться

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС, продолжает снижаться. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Перед белорусскими пунктами пропуска скопления фур на въезд в Польшу не фиксируется. Вместе с тем погранпереход "Кузница Белостокская" не функционирует, что увеличивает нагрузку на другие пути следования в страны ЕС.

Маршруты в ЕС через литовские пункты пропуска остаются наиболее загруженными ввиду задержек в оформлении большегрузов. В частности, сотрудники литовских контрольных служб в "Мядининкае" (со стороны Беларуси - "Каменный Лог") оформили только половину транспорта от установленной нормы.

На данном направлении вторые сутки отмечается тенденция к снижению количества фур, ожидающих въезда в Литву.

Через латвийские погранпереходы транспорт следовал в ЕС без задержек. За прошедшие сутки количество грузовиков, ожидающих въезда в Латвию, снизилось на треть. Основной причиной скопления грузовиков на данном направлении является перераспределение грузопотоков с других маршрутов.

На белорусско-латвийской границе, по данным на 10.00, перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 280 грузовиков, "Урбаны" - свыше 280.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает более 140 большегрузов, "Котловка" - 310, "Каменный Лог" - более 130, "Бенякони" - свыше 120, "Привалка" - более 90 фур.

На украинском направлении перед пунктом пропуска "Новая Гута" выезда ожидает более 10 фур.-0-