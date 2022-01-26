ГПК: количество скопившихся грузовиков на выезд в ЕС существенно не изменилось

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество скопившихся грузовиков на маршрутах в страны ЕС существенно не изменилось, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет.

Польша и Литва по-прежнему не выполняют договоренности по пропускной способности.

На польском направлении сотрудники сопредельных погранпереходов за минувшие сутки оформили только 54% фур от нормы. Самым загруженным остается маршрут через "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") - более 1 тыс. автомобилей.

Кроме того, закрытие с начала ноября пункта пропуска "Кузница Белостокская" продолжает существенно влиять на снижение пропускной способности всего направления и увеличение нагрузки на другие маршруты следования в страны ЕС.

В Литву проследовало 77% грузовиков от пропускной способности. Наибольшее скопление фур отмечается на пути через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") - 340 грузовиков.

Сотрудники латвийских пунктов пропуска выполнили договоренности по оформлению большегрузов в полном объеме.-0-