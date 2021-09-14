ГПК: литовские и польские пункты не выполнили договоренности по пропуску грузовиков

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки литовские и польские сопредельные пункты пропуска не выполнили договоренности по пропуску грузовых транспортных средств через границу на свою территорию, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

"Это является основной причиной задержки при пересечении границы. В данный момент 870 машин ожидают выезда из Беларуси", - отметили в ведомстве.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 7,3% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 96,8% - на латвийский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица").

На границе с Украиной и грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-