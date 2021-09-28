ГПК: Литва и Польша не выполняют договоренности по пропуску грузовиков на свою территорию

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Невыполнение Литвой и Польшей договоренностей по пропуску грузовиков на свою территорию продолжает влиять на скопление машин перед белорусскими пунктами пропуска. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В настоящее время выезда из Беларуси ожидают 1510 фур.

Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 53,4% - приходится на литовский пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог"), а наибольший - 105% - на латвийский пункт пропуска "Патерниеки" (сопредельный белорусский "Григоровщина").

На границе с Украиной и Латвией грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-