ГПК: на границе с ЕС за выходные увеличилось количество фур

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные увеличилось количество грузовиков, ожидающих въезда в страны ЕС, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
На данный момент оформления ожидают около 800 автомобилей. Наибольшее скопление транспорта фиксируется на маршруте через литовский "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") - 310 грузовиков.
На въезд в Польшу за выходные количество ожидающего транспорта также возросло. Самым загруженным является маршрут через польский погранпереход "Бобровники" (с белорусской стороны "Берестовица") - около 280 большегрузов.
Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.
На пути в Латвию также фиксируется рост количества фур - оформления ожидают 170 грузовиков.-0-