ГПК: на въезд в Латвию количество грузовиков увеличилось

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На въезд в Латвию количество грузовиков увеличилось, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.
На пути в Латвию количество грузовиков, ожидающих оформления, возросло на 190 единиц. Самый загруженный маршрут - 150 авто - пролегает через "Патерниеки" (с белорусской стороны - "Григоровщина").
На въезд в Литву скопление грузовых автомобилей уменьшилось. Больше всего фур находится на пути через "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") - 340.
Число большегрузов на въезд в Польшу также снизилось. Самым загруженным является маршрут через "Кукурыки" (сопредельный белорусский - "Козловичи") - более 110 единиц.
Пункт пропуска "Кузница Белостокская" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.-0-