ГПК: Польша продолжает нарушать договоренности по пропуску на свою территорию грузовиков

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша продолжает нарушать договоренности по пропуску на свою территорию грузовиков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Пункт пропуска имеет пропускную способность 500 грузовых автомобилей на выезд и столько же на въезд. За истекшие сутки польская сторона в нарушение договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси, то есть, на въезд в Польшу - всего 268 грузовых транспортных средств. Мы вместе с тем, за эти же сутки оформили въезжающих на территорию Беларусь 562 грузовика. То есть, перевыполнили пропускную способность", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, сейчас в очереди на въезд в Польшу перед пунктом пропуска "Бобровники" ("Берестовица") находится 250 грузовиков. "Еще одним фактором, существенно влияющим на формирование очередей перед пунктом пропуска, является закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска "Кузница Белостокская" (с белорусской стороны - "Брузги"). Естественно, грузовой поток переориентировался на ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе "Бобровники" ("Берестовица"), - отметил официальный представитель ГПК .

Антон Бычковский добавил: "Белорусская сторона работает с превышением пропускной способности, готова обеспечить работу и безопасное функционирование, в том числе пункта пропуска "Брузги". Что касается, якобы оказания помощи белорусским дальнобойщикам польской стороной - это не гуманизм, а работа на публику".-0-