ГПК: польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"16 октября польские пограничники в очередной раз демонтировали часть заграждения из колючей проволоки для насильственного вытеснения группы беженцев. Иностранцев, в том числе женщин и детей, пограничная стража доставила из глубины Польши на служебных транспортных средствах. Люди отказывались добровольно идти в Беларусь, после чего польские военные стали выбрасывать через заграждение на белорусскую сторону их личные вещи. Для беженцев это означало следующее: если они не пойдут через забор, то их оставят на линии границы без теплых вещей и документов, то есть фактически бросят замерзать и голодать", - рассказали в ГПК.

Прибывший на место белорусский пограничный наряд не допустил нарушения границы. Польские пограничники забрали всех беженцев, восстановили часть заграждения и уехали.

"Несмотря на организуемые акции в Польше по защите прав беженцев, польская сторона продолжает проводить негуманную политику на границах "демократического" Евросоюза", - добавили в ведомстве.-0-