ГПК: польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие и стреляют поверх голов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие и стреляют поверх голов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В настоящее время отмечается эскалация напряженности на белорусско-польской границе. Более 2 тыс. беженцев, в том числе женщины и дети, уже третьи сутки живут и спят на земле при низких температурах, остро нуждаются в еде, воде и лекарствах. Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой", - рассказали в ГПК.

Помимо отсутствия каких-либо конструктивных действий со стороны ЕС для разрешения ситуации и грубого нарушения взятых на себя международных обязательств в сфере прав человека, белорусской стороной фиксируются попытки провокаций, организованных польской стороной.

"Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что при этом польские силовики не сдерживает себя в средствах, все более жестко избивая беженцев и вытесняя их со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими из разрушенных войнами стран", - отметили в ведомстве.

В ГПК добавили, что факты применения оружия польскими силовиками в отношении беженцев неоднократно подтверждались видеозаписями, сделанными ранее."Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса. Необходимо напомнить, что подобные необдуманные действия могут привести к пограничному конфликту", - констатировали в ведомстве.-0-

Фото Леонида Щеглова