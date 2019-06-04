ГПК предупреждает о возможных задержках с пропуском автомобилей в "Беняконях"

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке автодороги М11/Е85 (граница Литвы (Бенякони) - Лида - Слоним - Бытень) от государственной границы Беларуси с Литвой до агрогородка Бенякони и в одноименном пункте пропуска 4-7 июня будут проводиться дорожные работы. Временно изменится схема организации дорожного движения, что может привести к задержкам в пропуске автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

В Госпогранкомитете порекомендовали гражданам и перевозчикам учитывать эту информацию при планировании поездок и по возможности выбирать альтернативные маршруты. За обстановкой перед пунктами пропуска можно следить на информационном портале ГПК.

В ГПК отметили, что дорожные работы направлены на повышение эффективности функционирования пункта пропуска, создание условий для более комфортного и безопасного пересечения границы.-0-