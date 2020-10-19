ГПК прокомментировал ситуацию с очередями на границе

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет прокомментировал ситуацию с очередями на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Все чаще появляются публикации с кричащими заголовками о заторах на рубежах страны. Некоторые источники рассказывают об остановке перед пунктами пропуска, не желая взглянуть на истинные причины появления очередей и вникнуть в суть процесса пересечения границы. Однако без этого невозможно понять, что же там происходит на самом деле, - рассказали в ГПК. - Во-первых, грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке", а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления. Но нужно понимать, если сопредельное государство не забирает транспорт, то и место для запуска новых грузовиков в белорусском пункте пропуска не освобождается".

Пропускная способность работающих пунктов пропуска в одну сторону по направлениям: латвийское - 400 грузовиков в сутки, литовское - 1230, польское - 2280, украинское - 512 грузовиков. "На примере самого загруженного направления - литовского - около 700 грузовиков, находящиеся перед пунктами пропуска по состоянию на 12.00, будут оформлены в течение сегодняшнего дня, а на их место приедут новые. Исходя из этой информации очевидно, что граница работает, заторов нет", - отметили в ведомстве.

Одним из факторов популярности у грузоперевозчиков маршрута именно через Литву, безусловно, является отсутствие ограничений по ввозу топлива. Во-вторых, на ряде погранпереходов процесс ожидания носит исключительно спланированный по времени характер при помощи системы электронной очереди. Эта система информирует водителей о выделенном специально для них интервале времени для въезда в пункт пропуска. При этом в сервисных зонах созданы все условия для комфортного отдыха и времяпровождения водителей.

"Кстати, сегодня утром около 40% водителей большегрузов следовали именно через те пункты пропуска, в которых функционирует система электронной очереди: "Григоровщина" и "Урбаны" на латвийском направлении, "Котловка" на литовском, "Брузги" и "Брест" на польском. С учетом постоянного роста объема перевозимых товаров, ситуация не является стихийной. Здесь стоит отметить, что в связи с данной тенденцией пропускная способность белорусских пунктов пропуска постоянно увеличивается в ходе их модернизации и реконструкции", - подчеркнули в ГПК.

В-третьих - COVID-19. На данный момент сопредельные страны в условиях коронавирусной инфекции закрыли ряд пунктов пропуска, что увеличило нагрузку на работающие погранпереходы. "Так, Литва не осуществляет пропуск в двух из шести имеющихся автомобильных, с польской стороны также два пункта пропуска из шести не функционируют, украинская сторона закрыла пять точек пересечения границы из двенадцати. Ну и не стоит забывать, что число грузовиков, следующих за рубеж, увеличивается к выходным и в понедельник - одни грузоперевозчики стараются закрыть все вопросы к концу рабочей недели, другие только начинают работать", - добавили в ведомстве.-0-