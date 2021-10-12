ГПК: пункты на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов

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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После восстановления белорусской стороной таможенной системы сопредельные пункты пропуска на границе с ЕС продолжают частично выполнять договоренности по пропуску большегрузов. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Пропуск транспорта белорусской стороной осуществляется без задержек.
Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 52% - приходится на польский пункт пропуска "Бобровники" (с белорусской стороны - "Берестовица"), а наибольший - 102% - на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (сопредельный белорусский - "Видзы").-0-