ГПК рассказал, как платить местный сбор за пересечение границы

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Беларуси при выезде из страны вводится областными советами депутатов. Он направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией. С 1 июня сбор осуществляется в Гомельской и Гродненской областях, а с 1 июля будет введен и в Брестской. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

В соответствии с п.2 ст.4 закона №72-З "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь" от 29 декабря 2020 года под транспортным средством понимается механическое транспортное средство, имеющее не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 т, за исключением колесных тракторов и самоходных машин.

На территории Гомельской, Гродненской и Брестской областей сбор для транспортных средств до 5 т, зарегистрированных как в Беларуси, так и за ее пределами, установлен в размере одной базовой величины (1 БВ - Br29). Сумма сбора с авто не зависит от количества пассажиров.

Документ, подтверждающий уплату сбора, предоставляется в пунктах пропуска сотруднику органов пограничной службы. Его можно предъявить в бумажном или электронном виде. Если индивидуальный предприниматель или организация уплатили налог со своего счета, то при выезде за границу нужно дополнительно предъявить экземпляр платежной инструкции с отметкой банка. В случае осуществления пограничного контроля таможенными органами документ об оплате предоставляется должностному лицу таможни.

Сбор уплачивается в доход бюджета той области, в которой расположен пункт пропуска. Например, если выезд запланирован через пункт пропуска "Брузги" (Гродненская область), а уплата сбора произведена в бюджет Гомельской области, то сбор не является уплаченным.

Уплату сбора можно осуществить как до пересечения государственной границы, оплатив заранее в учреждении банка, так и при пересечении государственной границы в пункте пропуска. Органы пограничной службы рекомендуют уплачивать сбор до прибытия в пункт пропуска во избежание проблем с осуществлением платежей, а также для сокращения времени пересечения границы.

"В системе расчета ЕРИП проходите по следующим пунктам: административные процедуры, пошлины, сборы; сбор за пересечение границы; Гродненский облисполком/Гомельский облисполком ГФУ/Брестский облисполком ГФУ; сбор за пересечение границы. Затем заполните все графы, указанные на странице, и произведите оплату. В документе об уплате сбора должны содержаться фамилия плательщика (или наименование организации), сумма и дата оплаты, регистрационный номер транспортного средства, назначение платежа", - отметили в ГПК.

От уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются: водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, в также сопровождающие умерших для захоронения, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды I и II групп, а также их сопровождающие, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения. По решению областных советов депутатов перечень лиц, освобожденных от уплаты сбора, может дополняться иными категориями лиц.-0-