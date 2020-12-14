ГПК рассказал о причинах задержки грузовиков на границе с Латвией, Литвой и Польшей

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет пояснил причины задержки грузовиков на границе с Латвией, Литвой и Польшей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.
Сегодня по состоянию на 13.30 выезда из Беларуси в Латвию ожидали около 390 грузовиков, Литву - около 1180, Польшу - около 490. На границе с Украиной очередей нет. "Действительно, перед белорусскими пунктами пропуска скапливается немало транспорта. Среди причин появления протяженных очередей - закрытие сопредельными странами погранпереходов, наплыв грузоперевозчиков на литовском направлении из-за прибыли от ввоза топлива. Но главным фактором является неритмичность работы и технические сбои систем оформления в литовских пунктах пропуска", - отметили в ведомстве.
За минувшие сутки обязательства по оформлению грузового транспорта контрольными службами сопредельных погранпереходов выполнялись: "Лаворишкес" ("Котловка") - на 74% от установленного количества, "Мядининкай" ("Каменный Лог") - 69%, "Райградас" ("Привалка") - 65%.
Грузоперевозчикам, следующим транзитом через Беларусь в страны Евросоюза, рекомендуют учитывать складывающуюся обстановку, а при планировании поездки строить маршрут через наименее загруженные направления.-0-