ГПК рекомендует воздержаться от загранпоездок

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госпогранкомитет рекомендует воздержаться от загранпоездок. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

"Беларусь принимает необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется предотвращению завоза заболевания из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. В связи с этим Госпогранкомитет рекомендует гражданам и постоянно проживающим в стране иностранцам отказаться от поездок за рубеж. Особенно в сопредельные страны ввиду прогнозируемого закрытия ими своих границ по аналогии с действиями Литвы, которая прекращает пропуск иностранцев на въезд и вводит всеобщий карантин как минимум до 29 ноября", - рассказали в ГПК.

В ведомстве напомнили, что при въезде в Польшу, Украину, Латвию обязательна самоизоляция в течение до 14 суток, аналогичные ограничения на 10 дней действуют и при возвращении в Беларусь.

Гражданам, находящимся за пределами Беларуси, рекомендуется воздержаться от необоснованных поездок через границу без острой необходимости до истечения сроков ограничительных мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19.-0-