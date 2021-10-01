ГПК: решения Коллегии Погранкомитета СГ позволят эффективнее пресекать правонарушения

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 55-е заседание Коллегии Пограничного комитета Союзного государства состоялось 30 сентября в Сочи. В его работе приняли участие представители Государственного пограничного комитета Беларуси во главе с председателем Анатолием Лаппо и представители Пограничной службы ФСБ России во главе с первым заместителем директора - руководителем Пограничной службы Федеральной службы безопасности России Владимиром Кулишовым. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Участники мероприятия обсудили реализацию согласованной пограничной политики, обеспечение пограничной безопасности на внешней границе и приграничной территории Союзного государства, а также совершенствование взаимодействия органов пограничной службы Беларуси и пограничных органов Федеральной службы безопасности России.

Один из важных вопросов, рассмотренных на коллегии, связан с совершенствованием инфраструктуры государственной границы и технической оснащенностью подразделений границы в рамках реализации программ Союзного государства.

По завершению работы коллегии руководители делегаций подписали документы, определяющие деятельность Пограничного комитета Союзного государства на следующий год. Они отметили, что принятые решения позволят повысить уровень оперативного реагирования по пресечению правонарушений на внешней границе Союзного государства в 2022 году и повысить эффективность деятельности пограничных ведомств.-0-

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