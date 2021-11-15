ГПК: с августа в Беларусь не впустили около 8 тыс. потенциальных мигрантов, еще 5 тыс. покинули страну

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года в Беларусь не впустили порядка 8 тыс. человек. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

"Еще около 5 тыс. иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства, покинули белорусскую территорию, а ведь это потенциальные мигранты. И это конкретные, документально подтвержденные факты", - рассказал он. -0-