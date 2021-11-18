ГПК: с начала недели количество грузовиков в очереди на въезд в страны ЕС увеличилось на 14%

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала недели количество грузового транспорта, ожидающего въезда в страны ЕС, увеличилось на 14%. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Частичное выполнение договоренностей по пропуску автомобилей европейской стороной стало основной причиной скопления большегрузов перед белорусскими пунктами попуска. Закрытие в одностороннем порядке пункта пропуска "Кузница Белостокская" привело к увеличению нагрузки на другие погранпереходы на польском направлении. Сейчас выезда там ожидают 860 фур.

"Рекомендуем выбирать альтернативные маршруты для пересечения государственной границы, - отметили в ГПК. - Белорусская сторона в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках договоренностей".

На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают более 20 фур.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают свыше 60 большегрузов, "Котловка" - 100, "Каменный Лог" - более 310, "Бенякони" - свыше 270, "Привалка" - более 300 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 460 фур, "Козловичи" - свыше 400.-0-