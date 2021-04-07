ГПК: у белорусско-литовской границы выезда в ЕС ожидают около 750 грузовиков

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 12.00 у белорусско-литовской границы выезда в ЕС ожидают около 750 грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Образование очередей вызвано снижением пропускной способности пункта пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") в связи с реконструкцией, а также неритмичностью работы контрольных служб в литовских пунктах пропуска. К примеру, сегодня ночью с 4.00 до 8.30 пункт пропуска "Райгардас"(с белорусской стороны - "Привалка") не принимал грузовой транспорт", - рассказали в ГПК.

Также на латвийском направлении наблюдаются очереди в 460 грузовиков перед пунктом пропуска "Григоровщина" ("Патерниеки") в связи с временным ограничением движения на дороге, ведущей к пункту пропуска "Урбаны", ввиду весеннего паводка.

Очередь грузовиков перед белорусскими пунктами пропуска на границе с Литвой по состоянию на 12.00: "Каменный Лог" ("Мядининкай") - 240, "Котловка" ("Лаворишкес") - 160, "Бенякони" ("Шальчининкай") - 140, "Привалка" ("Райгардас") - 210.-0-