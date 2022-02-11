ГПК: Украина не уведомляла Беларусь об усилении контрольных мер на границе

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина не уведомляла Беларусь об усилении контрольных мер на границе. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"В информационном пространстве распространяются сообщения об усилении мер контроля на украинской границе в отношении граждан Республики Беларусь. В частности, речь шла о фактах отказа гражданам нашей страны во въезде в Украину без объяснения причин, проведения допопераций с документами, а также записи опросов на видеокамеру. В этой связи сообщаем, что в адрес Госпогранкомитета Республики Беларусь от украинских коллег официальной информации о каких-либо изменениях правил и порядка въезда в Украину не поступало", - говорится в сообщении.-0-