ГПК: в пункте пропуска "Мядининкай" замедлено оформление из-за проблем с работой базы данных

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовском пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") замедлено таможенное оформление из-за проблем с работой базы данных. Такая информация размещена в Telegram-канале Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

"С полудня 14 ноября в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный с пунктом "Каменный Лог") отмечаются проблемы с работой базы данных системы таможенного оформления. Рекомендуем перевозчикам следить онлайн на интернет-портале пограничного ведомства за обстановкой перед белорусским пунктом пропуска", - говорится в сообщении.

Госпогранкомитет рекомендует выбирать альтернативные маршруты. Ближайшие к "Каменному Логу" пункты пропуска - "Котловка" и "Бенякони".-0-