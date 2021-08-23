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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГПК выявил очередные свидетельства применения насилия к мигрантам литовскими силовиками. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский."Несмотря на многочисленные заявления литовских правоохранителей о беспрекословном соблюдении прав человека, белорусские пограничники продолжают регистрировать факты бесчеловечно жестокого обращения с беженцами", - рассказал Антон Бычковский.Очередной случай доставки иностранцев к литовско-белорусской границе зафиксирован на участке Лидского погранотряда. "На представленном видео мигранты демонстрируют телесные повреждения, полученные в ходе общения с действующими "по европейским нормам" литовскими силовиками", - отметили в ведомстве.