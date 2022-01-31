ГПК: за минувшие выходные количество грузовиков на маршрутах в страны ЕС увеличилось

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные количество грузовиков на маршрутах в страны ЕС увеличилось. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Через латвийские пункты пропуска в ЕС въехало 93% большегрузов от нормы. По состоянию на 10.00 самый загруженный путь пролегает через "Силене" ("Урбаны").

В Литву проследовало 78% грузовиков от пропускной способности. В настоящее время наибольшее скопление фур отмечается в направлении "Шальчининкая" ("Бенякони").

Сотрудники польских погранпереходов оформили 59% фур. Самым загруженным на данный момент является маршрут через "Берестовицу" ("Бобровники"). Перед пунктом пропуска "Берестовица" выезда ожидает свыше 660 машин, "Козловичи" - свыше 600

По информации на 10.00, въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидают свыше 270 фур, "Урбаны" - более 530.

В литовским направлении перед пунктом пропуска "Видзы" скопилось более 170 большегрузов, "Котловка" - свыше 300, "Каменный Лог" - более 450, "Бенякони" - свыше 540, "Привалка" - более 330 фур.-0-