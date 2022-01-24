ГПК: за минувшие выходные на всех маршрутах следования в ЕС увеличилось количество грузовиков

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие выходные на всех маршрутах следования в ЕС увеличилось количество грузовиков. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.
Наибольшее скопление транспорта фиксируется на маршруте через литовский "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") - 380 грузовиков.
В настоящее время самым загруженным является маршрут через польский погранпереход "Кукурыки" (с белорусской стороны - "Козловичи") - около 750 фур.
Пункт пропуска "Кузница Белостоцкая" остается закрытым, что увеличивает нагрузку на маршруты следования в страны Евросоюза.
Сегодня по состоянию на 10.00 наибольшее количество большегрузов фиксируется на маршруте через "Силене" (с белорусской стороны - "Урбаны") - 320.-0-
Фото Вадима Якубёнка