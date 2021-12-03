ГПК: за неделю количество фур, проследовавших в страны ЕС, не превысило 75% от нормы

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За текущую неделю общее количество грузового транспорта, проследовавшего в страны ЕС, не превысило 75% от нормы, установленной договоренностями. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Невыполнение сотрудниками сопредельных погранпереходов обязательств по оформлению грузовиков остается основной причиной скопления фур перед белорусскими пунктами пропуска.

Литовское направление остается наиболее загруженным на пути в страны Евросоюза. За текущую неделю самый низкий процент выполнения договоренностей - менее 60% - приходится на пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог").

Закрытие "Кузницы Белостокской" привело к существенному снижению пропускной способности всего польского направления, а также к увеличению нагрузки на другие маршруты.

Латвийская сторона осуществляет запуск фур без задержек. Несмотря на это, на указанном направлении продолжает скапливаться транспорт по причине перераспределения потока грузовиков с маршрута "Брузги" - "Кузница Белостокская".

Белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек и готова к возобновлению работы сопредельного погранпепрехода "Кузница Белостокская".

На 10.00 въезда в Латвию перед пунктом пропуска "Григоровщина" ожидает более 360 фур, "Урбаны" - 520.

Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидает свыше 260 большегрузов, "Котловка" - 370, "Каменный Лог" - более 700, "Бенякони" - свыше 640, "Привалка" - более 460 фур.

На польском направлении перед пунктом пропуска "Берестовица" скопилось более 370 фур, "Козловичи" - свыше 500.-0-