ГПК: за сутки польские пункты полностью не выполнили договоренности по пропуску грузового транспорта

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16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки польской стороной полностью не выполнены договоренности по пропуску грузового транспорта через границу на свою территорию, а на литовской и латвийской сторонах - частично. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.
На данный момент выезда из Беларуси ожидает 390 фур.
"Наименьший показатель выполнения договоренностей по пропускной способности - 10,4% - приходится на литовский пункт пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а наибольший - 89% на польский пункт пропуска "Бобровники" (сопредельный белорусский - "Берестовица")", - рассказали в ведомстве.
На границе с Украиной грузовой транспорт выезжал без задержек.-0-