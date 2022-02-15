Грабовский: Федерация хоккея находится на правильном пути

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/ Генеральный менеджер сборных команд Беларуси по хоккею Михаил Грабовский высоко оценил работу Белорусской федерации хоккея. Об этом специалист заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА.

"Хотелось бы выразить благодарность руководству Федерации хоккея, они находятся на правильном пути, уделяют большое внимание молодым игрокам и создают отличные условия для развития. Федерация реализовала много хороших проектов, например создание института национальных сборных РБ на базе РЦОП "Раубичи". Это колоссальный проект, который дал возможность ребятам развиваться, жить и играть вместе. Результаты последних турниров показывают, что все было не зря, к тому же у молодых игроков есть возможность попасть в КХЛ, куда они и стремятся", - сказал Михаил Грабовский.

По словам генерального менеджера, федерация работает не только для развития непосредственно спорта, но и в области информации и коммуникации. "Чемпионат Беларуси начал потихонечку оживать, очень много сделано в маркетинговом плане. Также во многих маленьких городках страны идет активная популяризация этого вида спорта, развивается и женский хоккей", - отметил Михаил Грабовский.-0-