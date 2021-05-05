Гран-при конкурса "Золотая Литера" получила БЕЛТА за проект "З гонарам у сэрцы"

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подведены итоги XVII Национального конкурса "Золотая Литера". Победителем в номинации "Лучший творческий проект года республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" стал мультимедийный проект БЕЛТА "З гонарам у сэрцы" ("За Беларусь"), передает корреспондент БЕЛТА.

Каждый выпуск проекта "З гонарам у сэрцы", стартовавшего в июне 2020 года, рассказывал о достижениях в развитии определенной сферы - от высоких технологий и национальной безопасности до культуры и спорта. При подготовке выпусков использовалась архивная информация, подшивки газет, фотографии и видео, репортажи корреспондентов БЕЛТА и инфографики.

Дипломом победителя в номинации "Лучший фотокорреспондент республиканских печатных СМИ, информационных агентств, сетевых изданий" награжден фотокорреспондент отдела по подготовке и выпуску фотоинформации редакции визуальной информации по Брестской области УП "БелТА" Вадим Якубенок.

Кроме того, БЕЛТА стала лауреатом номинации "Лучший Интернет-проект редакции СМИ и сетевого издания".

Лауреатом в номинациях "Лучшие материалы социально-экономической тематики", "Лучшие материалы историко-краеведческой тематики", "Лучшие материалы научной, научно-популярной тематики" стала газета "7 дней" УП "БелТА".

Церемония награждения победителей и лауреатов традиционно приурочена ко Дню печати. В 2021 году на конкурс представлено около 400 заявок периодических изданий, информационных агентств и персоналий в 25 номинациях.

"Золотая литера" проводится ежегодно для содействия развитию печатных средств массовой информации, информационных агентств и сетевых изданий Беларуси, актуализации значимых тематических направлений деятельности СМИ по реализации государственной информационной политики, повышения профессионального и идейно-содержательного уровня СМИ, стимулирования творческой деятельности журналистов и других творческих работников, занятых в процессе производства СМИ.

Организатор конкурса - Министерство информации.-0-