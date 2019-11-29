Грандиозная акция на недвижимость в "Дана Холдингз"  продлена до понедельника!

День и ночь продаж – так называется акция по продаже недвижимости от известного застройщика "Дана Холдингз", которая вчера стартовала в офисе продаж. Для тех, кто задумывался о покупке своей квартиры или помещений коммерческого назначения, новость сразу попала в "топ" – такие шансы упускать нельзя! Акция вызвала такой ажиотаж, что через несколько часов после ее начала застройщик объявил о ее продлении – до понедельника!

Акция "День и ночь продаж" – это специальные и очень соблазнительные цены на покупку квартир и коммерческой недвижимости в различных комплексах Минска. Именно потому в офисе продаж компании уже с утра было очень многолюдно – покупатели хорошо чувствуют, что уникальным предложением девелопера следует воспользоваться вовремя!

Изначально предполагалось, что офис продаж компании будет открыт весь день в пятницу, а в ночь на субботу просто не будет закрываться и продолжит работу. Это планировалось для того, чтобы воспользоваться выгодным предложением могли все желающие. Кому-то трудно выкроить несколько часов во время рабочего дня, кто-то в рейсе или командировке… Обстоятельств, по которым человек не может заняться решением своего квартирного вопроса в установленные часы, множество! Поэтому отдел продаж было решено не закрывать всю ночь.

Акция "День и ночь продаж" – это специальные и очень соблазнительные цены на покупку квартир и коммерческой недвижимости в различных комплексах Минска

А реальность оказалась такой, что одних дня да ночи мало! И в "Дана Холдингз" объявили: для того, чтобы удовлетворить ажиотажный спрос покупателей, грандиозная акция на недвижимость продлевается до понедельника! И успеть воспользоваться ей смогут теперь даже люди из других городов – до Минска добраться не проблема.

В день и ночь продаж будут работать лучшие из лучших, чтобы помочь покупателям сделать правильный выбор

Пришли в офис продаж ознакомиться с условиями акции и те, кто уже воспользовался услугами застройщика. Репутация дорогого стоит, и клиенты с удовольствием возвращаются к тем, кто работает качественно и честно.

Дмитрий Харитончик руководит сетью детских магазинов, и его визит в "Дана Холдингз" уже не первый.

Дмитрий Харитончик

– Мы только недавно вошли в торговый центр Dana Mall с детским магазином. Площадь его – 240 квадратных метров. Это не первый наш торговый объект, у нас сеть из целого ряда магазинов, но нигде мы не видели такого трафика, как в Dana Mall. Собственники торгового центра генерируют хороший поток. Мы очень довольны и надеемся, что наше сотрудничество будет успешным и впредь, – рассказал Дмитрий.

Сотрудничество с застройщиков мужчина намерен продолжить. Теперь в его планах – покупка жилой недвижимости.

– Рассматриваем такой вариант, именно в комплексе "Маяк Минска". Здесь удобно, все рядом, метро буквально в двух шагах, отличные детские площадки, школа и детский сад. Фонтан недавно сделали классный. В общем, вся инфраструктура, которая нужна детям, здесь есть, а для родителей – много мест на парковках, магазины, кафе. Мне нравится это место. Буду рассматривать, если получится, возможность покупки жилья в этом комплексе, – сказал Дмитрий Харитончик и отправился к менеджеру уточнять условия акции.

Ведь акция действительно грандиозная!

Цены? Очень привлекательные! Приходите – увидите сами.

Выбор? Во время акции – самый большой! Квартиры и помещения коммерческого использования на любой вкус - от небольших студий до пентхаусов. На самых верхних этажах под облаками или на первом - с собственной террасой? Выбор только за вами!

Помещения коммерческого использования – на любой вкус

Консультация? Самая компетентная! В эти дни в офисе продаж будут работать лучшие из лучших менеджеров, чтобы помочь покупателям не только определиться с квартирой, но и подобрать вариант финансирования покупки.

Ведь возможностей для этого много!

Во-первых, существенный скидки для тех, кто желает приобрести недвижимость за собственные средства, а также для многодетных семей.

Во-вторых, кредитные программы банков-партнеров – срок до 20 лет, объем финансирования - до 90%, а процентные ставки составят 4,99% в первый год или 6,99% в первые два года.

А еще можно приобрести квартиру в рассрочку от застройщика – в комплексе "Минск Мир", например, сроком до 10 лет, в "Маяке Минска" – до 5, а в "Парке Челюскинцев" – до 4 лет. Но действует эта программа только до конца года, поэтому тем, кто рассчитывал на этот финансовый инструмент, с покупкой стоит поторопиться!

И уж точно нельзя пропускать самую грандиозную в году акцию по продаже недвижимости!

К слову, в атриуме ТРЦ Dana Mall в эти дни установлен огромный макет комплекса "Минск Мир". С помощью работающих здесь консультантов каждый посетитель торгового центра сможет "визуализировать" свою будущую покупку, а потом отправиться к менеджерам готовить пакет необходимых документов.

Уделите внимание своим мечтам – решайте вовремя квартирный вопрос для себя и своих любимых!

Адрес отдела продаж: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Прямой номер мобильной связи 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

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