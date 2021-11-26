Граньков: ВОЗ поставила гуманитарную помощь беженцам в кратчайшие сроки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВОЗ поставила гуманитарную помощь беженцам в кратчайшие сроки, сообщил координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поставка была очень быстрой. Я работаю больше шести лет во Всемирной организации здравоохранения, и это самая быстрая поставка за время моей работы. Она является продолжением тех договоренностей, которые были достигнуты во время визита директора регионального бюро ВОЗ доктора Ханса Клюге и миссии ВОЗ по оценке ситуации с мигрантами на границе Беларуси и ЕС. С учетом всей сложности и чрезвычайности ситуации поставка была сделана в очень короткие сроки", - сказал Вячеслав Граньков.

Он отметил: в страну поступили стандартные наборы для экстренной медицинской помощи. Они разрабатываются несколькими агентствами, но под эгидой ВОЗ и включают наборы медикаментов, перевязочного материала, некоторого оборудования для помощи в чрезвычайных ситуациях. Сегодня также поставлены наборы для помощи при неинфекционных заболеваниях, также включающие медикаменты, например для лечения сахарного диабета, артериальной гипертензии, противосудорожные препараты.

По словам Вячеслава Гранькова, это лишь начало той помощи, которую Всемирная организация здравоохранения планирует оказывать Беларуси. "Мы уже заказали наборы антигенных экспресс-тестов для диагностики инфекции COVID-19, что очень актуально в условиях пребывания большого количества людей в одном помещении с отсутствием физического дистанцирования", - отметил координатор программ. Также в ближайшее время прибудут еще два набора для контроля неинфекционных заболеваний.

"Всего в общей сложности прибыло более 1 т грузов, которые содержатся в 71 коробке", - уточнил Вячеслав Граньков.

Он отметил, что белорусская система здравоохранения способна оказывать беженцам всю необходимую медицинскую помощь, в том числе стационарно. Поступившие наборы предназначены для помощи на месте, уточнил координатор программ. Во время работы миссии ВОЗ была достигнута договоренность, что в логистическом центре помимо бригад скорой помощи будет работать пункт первичной медпомощи, где есть врач, медсестры.-0-

Вячеслав Граньков и заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк

Начальник отдела медико-социальной работы Красного Креста Наталья Пугачева и Вячеслав Граньков

Фото Рамиля Насибулина