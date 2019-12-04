Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольство Беларуси во Франции распространило рекомендации гражданам в связи с предстоящей забастовкой во Франции. Соответствующая информация размещена на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

"В соответствии с распространяемой во Франции информацией 5 декабря в Париже, его предместьях и других городах Франции состоится бессрочная общенациональная забастовка, участниками которой станут работники транспорта (железнодорожного, авиационного, общественного и автомобильного), энергетики, преподаватели, адвокаты, полицейские, студенты и т.д.", - информирует диппредставительство.

Как ожидается, движение общественного транспорта будет приостановлено. Многие учреждения будут закрыты. Это существенно повлияет на повседневную жизнь жителей и гостей Франции.

В целях исключения негативных последствий посольство Беларуси во Франции рекомендует гражданам, если возможно, отменить на указанный период посещение Франции.

При нахождении во Франции по возможности оставаться дома. Накануне сделать необходимые запасы продовольствия и топлива. Также необходимо соблюдать повышенные меры личной безопасности, избегать посещения мест массового скопления людей, так как в толпе возможны посягательства на имущество со стороны злоумышленников.

Кроме того, рекомендуется отслеживать через СМИ, интернет-ресурсы или иным способом происходящие вокруг события. При следовании куда бы то ни было, включая аэропорты, планировать время выезда с большим запасом.

"Если вас все же затронули проводимые акции - причинен вред вашему здоровью или вы задержаны, связывайтесь: с полицией (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/) по короткому номеру 17 (112 с мобильного телефона) и/или с медицинской службой (SAMU) по короткому номеру 15; посольством Беларуси во Франции (france.mfa.gov.by)", - отметили в посольстве.-0-