Граждане стран ЕАЭС с 1 января смогут беспошлинно ввозить товары не более чем на 500 евро

8 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждане стран Евразийского экономического союза с 1 января 2019 года смогут беспошлинно ввозить на единую таможенную территорию ЕАЭС товары для личного пользования на сумму не более чем 500 евро, и вес которых не превышает 25 кг. Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии опубликовано в базе данных официальных документов на сайте ЕЭК, сообщает БЕЛТА.
Ранее такие лимиты планировалось ввести постепенно к 1 января 2021 года. Сейчас норма беспошлинного ввоза составляет 1500 евро и 50 кг. При этом в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС, страны - участники союза имеют право лишь ужесточать нормы беспошлинного ввоза на национальном уровне.
Данное решение Совета ЕЭК вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-
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